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Erdoğan ve Zana yarın saat 15:00'te buluşacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Leyla Zana'nın görüşme saati belli oldu

29 Haziran 2012 22:08

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la bağımsız milletvekili Leyla Zana yarın saat 15:00’te Başbakanlık Resmi Konut’ta görüşecek.

Başbakanlık kaynakları daha önce, görüşmenin 30 Haziran Cumartesi günü Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşeceğini bildirmişti. Görüşmenin saati de bugün belli oldu.
 
Leyla Zana, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Ankara temsilcisi Metehan Demir'e verdiği röportajda, “Kürt sorunu”yla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Başbakan Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna olan inancımı yitirmedim. Yitirsem burada olmazdım” açıklaması ile dikkatleri üzerine çekerken, BDP yönetiminden tepki almıştı.

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