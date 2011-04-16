Erdoğan ve yol arkadaşları

T24- Rizeli yazar Sultan Kar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını bir kitapta topladı. Bol fotoğraflı kitapta Erdoğan'ın İstanbul'dan aday gösterilen Hakan Şükür ile samimi fotoğrafları dikkat çekti.







Rizeli araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar, ’Evvel Zaman İçinde Rize-2’ adlı yeni kitabında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir bölüm ayırdı. Erdoğan’ın gençlik yılları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki yol arkadaşlarının konu edildiği bölümde Hakan Şükür, Mehmet Ali Şahin, Metin Külünk, Nusret Bayraktar, Melih Gökçek ve Temel Kotil ile olan fotoğraflarına yer veriliyor.









Daha önce hazırladığı ’Evvel Zaman İçinde Rize’ ve ’Rize Spor Tarihi’ kitaplarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynadığı döneme ait bilinmeyen bazı fotoğraflarını ortaya çıkaran İETT Basın Yayın Müdürlüğü Foto-Film Operatörü, Rizeli araştırmacı Fatih Sultan Kar, yeni bir çalışma başlattı. ’Evvel Zaman İçinde Rize-2’ adlı kitabın hazırlığına başlayan Kar, bu kitabında da Başbakan Erdoğan’a özel bir bölüm ayırdı.

’Başbakan Erdoğan’ın yol arkadaşları’ başlıklı bölümde bugün siyasete aktif rol alan ve 12 Haziran seçimlerinde siyasete girecek olan yeni isimlere ve Başbakan Erdoğan ile olan eski fotoğraflarına yer veriliyor. Fotoğraflarda, İETT Spor formasını birlikte giyen Başbakan Erdoğan ile AK Parti İstanbul Milletvekili adayı gösterilen eski milli futbolcu Hakan Şükür’ün fotoğrafları da yer alıyor. Kitapta ayrıca Başbakan Erdoğan’ın yakın arkadaşı olan ve 12 Haziran seçimlerinde İstanbul 1’inci bölge 14’üncü sıradan aday gösterilen Rizeli Metin Külünk ile fotoğrafı da yer buluyor. Karabük 1’inci sıradan aday olan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Rize’den 3’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen Nusret Bayraktar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, THY Genel Müdürü Temel Kotil’in yanısıra, kitapta birçok ünlü isimle Erdoğan’ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar da yer alıyor.



Erdoğan'ın yol arkadaşlarını konu ettik



Kar, ’Evvel Zaman Rize’ adlı birinci kitabın yok sattığını belirterek, bu kitabın gün ışığına çıkardığı fotoğrafların ardından eline çok sayıda yeni fotoğraf ulaştığını, bunları da ikinci kitapta derleyeceğini söyledi. Kar, "İkinci kitabımızda yakında piyasaya çıkacak. Hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu kitabımızın bir bölümünde Başbakan Erdoğan’ın yol arkadaşlarını konu ettik. Bugün bulundukları görevlere yer verdik. Güzel bir çalışma oluyor. Ayrıca araştırmacı arkadaşım Filiz Acar ile birlikte İETT’nin 140’ıncı yılı anısına, ‘Onların da yolu İETT’den geçti’ kitabını hazırladık. Bu kitapta da Başbakan Erdoğan’ın hiç görülmemiş fotoğraflarına yer verdik. Kitap baskıya ulaştı, önümüzdeki günlerde piyasada olacak" dedi.





