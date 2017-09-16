Erdoğan ve Yıldırım'ın kullandığı 1 yıllık örtülü ödenek 8 ayda bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın kullanım yetkisinde bulunan örtülü ödenekten bu yılın ilk 8 ayında yapılan toplam harcama geçen yıla göre yüzde 60.7 oranında artarak 1 milyar 319 milyon liradan, 2 milyar 121 milyona liraya yükseldi. Örtülü ödenek kullanımı 8 aydaki gibi yüksek seviyede gitmesi halinde ilk kez bütçe harcaması 3 milyar liraya ulaşacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Örtülü ödenek harcaması daha 8 ayda geçen yılın tamamında yapılan harcamanın bile üzerine çıktı. Maliye Bakanlığı ocak-ağustos dönemi 8 aylık bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Bütçe verilerine göre, ağustos ayında devlet bütçesinin mal ve hizmetler kaleminden yapılan gizli hizmet harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 195.2 oranında artarak 56.7 milyon liradan 167.4 milyon liraya yükseldi.

3 milyara gidiyor

Bu yıl ağustos ayında bütçenin sermaye giderleri kaleminden de yine gizli hizmet adı altında 101 milyon 268 bin lira harcandı. Geçen yıl ağustos ayında sermaye gideri kaleminden örtülü ödenek kullanımı 13 milyon 452 bin lirada kalmıştı. Böylece sadece ağustos ayında örtülü ödenekten yapılan toplam bütçe harcaması yüzde 283 oranında artarak 70.1 milyon liradan 268.6 milyon liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kullanma yetkisinde bulunan örtülü ödenekte yeni bir rekora imza atıldı. Örtülü ödenekten bu yılın ilk 8 ayında yapılan toplam harcama ise geçen yıla göre yüzde 60.7 oranında artarak 1 milyar 319 milyon liradan 2 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Bu harcamanın 1 milyar 429 milyon lirası mal ve hizmet alımları için kullanılırken 692.2 milyon lirası sermaye giderleri adı altında yapıldı. Geçen yılın tamamında örtülü ödenekten yapılan toplam harcama 2 milyar 22 milyon lira olurken bunun 1 milyar 616 milyon lirası gizli mal ve hizmet alımlarına, 407 milyon lirası da gizli yatırımlara harcanmıştı. Örtülü ödenek kullanımının yılsonuna kadar geçmiş 8 aydaki gibi yüksek seviyede gitmesi halinde örtülü harcaması ilk kez 3 milyar liraya ulaşacak.

Giderler gelirden hızlı arttı

Bütçe verilerine göre, geçen yılın ilk 8 aylık döneminde 4 milyar 870 milyon lira fazla veren ülke bütçesi bu yılın aynı döneminde 25 milyar 184 milyon lira açık verdi. Bütçedeki yüksek açık, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için piyasaya kamu kaynaklarından sağladığı teşvik ve desteklerle alacaklarını ertelemesinden oluştu. Bu dönemde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artarak 408.6 milyar liraya çıkarken bütçe giderleri yüzde 19.3'le gelir hızının neredeyse iki katı gibi yüksek bir düzeyde artarak 434 milyar liraya çıktı. Hükümetin uyguladığı son vergi affı da bütçeye ciddi kaynak sağladı. Bu yılın 8 ayında elde edilen vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 298 milyar liradan 343 milyar liraya yükseldi.