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Erdoğan ve Yıldırım'dan 'İsmet İnönü' mesajı

Erdoğan ve Yıldırım, İnönü'nün vefatının 43. yıl dönümünde bir mesaj yayımladılar

26 Aralık 2016 01:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü'yü vefatının 43. yıl dönümünde hürmetle andığını belirten Yıldırım ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde müstesna katkıları olan İsmet İnönü, milletimizin yetiştirdiği önemli bir siyaset ve devlet adamıdır. Türk Milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır."

 

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