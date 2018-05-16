Erdoğan ve Yıldırım kullanıyor; örtülü ödenekten 4 ayda 747 milyon lira harcandı!

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın kullanımına sunulan örtülü ödenekten Nisan ayında 203 milyon lira harcanırken 2018 yılında harcanan toplam para 747 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen bütçe verilerini açıkladı. Resmi verilere göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı yüzde 29.6 oranında artarak 23.2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 17.9 milyar liraydı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden ise nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı. Afrin operasyonunun yavaşlamasıyla güvenlik ve savunma harcamaları ise düşmeye başladı.

Örtülü ödenek nedir?

En genel tanımıyla örtülü ödenek hükümetlere, devlet başkanlarına veya kurumlara; bir mali yıl içindeki bütçeden ayrılmış, kullanma şartları ve yöntemleri konusunda seçenekler sunan ama kullanıcısı tarafından harcama esnekliği de bulunan, belli bir program ve projeye direkt bağlanmamış harcama kalemi olarak adlandırılıyor.

Bu para, meclis veya daha üst bir kurumun onayı olmadan, hükümetin, hedeflerini yerine getirmesinde yardımcı olacak, bürokrasiyi aradan çıkartacak bir araç olarak görülebiliyor.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nunda "Örtülü Ödenek" başlıklı bölüm şöyle:

Madde 24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.(2)

​Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

​Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.

​(Ek fıkra: 27/3/2015-6639/39 md.) Cumhurbaşkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.

(2) 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hükümet icapları” ibaresi “Devlet ve Hükümet icapları” şeklinde, “Başbakanlık bütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine” şeklinde ve “Başbakanın ve ailesinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.