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Erdoğan ve Yıldırım Diyarbakır'da

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte 8 bin polis görev yapacak

28 Mayıs 2016 15:50

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 116 projenin açılışını yapmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Kentte, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın geçiş güzergahlarına 10'ar metre arayla 2'şer polis yerleştirilirken, bazı bölgelere ise zırhlı araçlar konuşlandırıldı. 5 bin 600 polisin görev yaptığı Diyarbakır'a, takviye olarak 2 bin 600 polisin daha gönderildiği öğrenildi.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri arttırıldı. 5 bin 600 polisin görev yaptığı Diyarbakır'a, takviye olarak 2 bin 600 polisin daha gönderildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın içerisinde bulunacağı konvoyun geçiş güzergahlarına 10'ar metre ara ile 2'şer polis yerleştirildi. Yine güzergahın yanı sıra kentin birçok noktasına da zırhlı araçlar ile polis ekipleri konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı valilik önüne çıkan birçok yol ise trafiğe kapatılırken, bazı yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ineceği Diyarbakır Havalimanı'ndan, konuşma yapacağı valilik önüne kadar olan güzergaha, üzerlerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız UNESCO Dünya Kültür Mirası Surlar Şehri Diyarbakır'a Hoşgeldiniz", "Sayın Cumhurbaşkanımız Kadim Şehir Diyarbakır'a Hoşgeldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

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