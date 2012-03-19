Erdoğan ve UEFA Başkanı Platini 'şike'yi konuşuyor

T24 - Şike davasının devam ettiği günlerde Ankara önemli konuğu ağırladı. UEFA kongresi için Türkiye’ye gelen Michel François Platini, Başbakan Recep Tayyip tarafından kabul edildi. Görüşme AKP Genel Merkezi'nde, saat 15.00'te başladı.

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik de yer aldı.

Başkan Michel Platini yönetiminde yarın İstanbul’da başlayacak UEFA Yönetim Kurulu toplantıları Çarşamba günü sona erecek. Toplantıların ardından UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino bir basın toplantısı düzenleyecek.

Yönetim kurulu toplantılarından sonra, üye 53 ülke federasyonun başkanının katılımıyla Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde 36. UEFA Kongresi gerçekleştirilecek.