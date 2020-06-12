Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen diyalogu yazdı. TRT canlı yayınında, "Tabii aramızda latifeler oluyor, onlara girmeyelim" Erdoğan ve Trump kimin daha genç gösterdiğine ilişkin 'latife' etmiş.

Fırat yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu. Açıklayayım: 'Gençlik... Daha doğrusu kimin daha genç göründüğü idi'... Yaşlarını göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti." ifadesini kullandı.

Fırat, "Libya’dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya’daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya’nın Libya’da sıkışmasından ABD’nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya’da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Trump her ne kadar Libya’daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ’nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye’de FETÖ’cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı. Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ’cülerin Hillary Clinton’ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım." yorumunu yaptı.

Yazının devamı için tıklayın