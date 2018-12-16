Erdoğan ve Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Washington'da neler yaşandı?

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşmesinin ardından Washington’da bir grubun “Türkiye’ye yönelik sert bir açıklama yapılması yolunda bastırmaya başladığını” iddia etti.

İran’a karşı ‘şahin’ olan ve aralarında Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın da bulunduğu bu grubun, ‘Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt oluşumunun İran ve milislerine karşı etkin olabileceğini’ düşündüklerini kaydeden Turgut, onların baskısı sonrası Trump’ın ‘Başkan Erdoğan ile Suriye’de koordineli çalışılmasını konuştuğu halde sert içerikli bir açıklama yazılmasına onay verdiğini’ savundu.

Washington’da ‘Türkiye’ye yönelik sert bir açıklamanın ancak Rusya’nın çıkarlarına hizmet edeceğini söyleyen’ bir başka grup da bulunduğunu ifade eden Turgut, “Sonunda sertlik yanlısı olanlar tavırlarında ısrarlı olsalar da şimdilik bastırmaktan vazgeçtiler ve bir açıklama bu yüzden yapılmadı” dedi.

*Serdar Turgut'un Habertürk'te yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.