Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin, Doğu Akdeniz ile Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Putin ve Erdoğan bugün yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Suriye'deki çatışmaları ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin ana odağının Libya'daki kriz olduğu belirtilerek, sürdürülebilir bir ateşkes için gerçek adımlar atma gereğinin vurgulandığı ifade edildi.

Kremlin ayrıca günün erken saatlerde İdlib bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesinin vurulduğu haberlerinin ardından, her iki liderin de Suriye'deki terörle mücadele çabalarını hızlandırmayı kabul ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki liderin turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı belirtilerek, "Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.