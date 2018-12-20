Erdoğan ve Ruhani'den ortak basın toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygıda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'a yönelik yaptırımlara karşı İran'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

Ardından söz alan Ruhani, ABD'nin İran aleyhinde uyguladığı eylemleri 'teröristçe' olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye "uygulanan tek taraflı ve zalimce ambargolara karşı kesin ve açık bir tutum sergiledikleri" için teşekkür etti.

Ruhani son olarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygıda hemfikiriz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"4 Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

"Değerli kardeşim Ruhani ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017’de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

"Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmasından da memnunuz.

"Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok önemli adımlar vardır.

"Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz

"İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini, yerine getirdiği Uluslararası atom Ajansı tarafından teyit edilmişti.

"ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararını bölge güvenliğini tehlikeye attığını bir kez daha vurgulamak isterim. Amerika'nın İran'a yönelik aldığı yaptırım kararını desteklemiyoruz.

"Bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

Ruhani'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki iş birliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk. İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

"ABD’nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum.

"ABD’nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.

"Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması için karar aldık. Yemen halkına yapılacak insani yardımlar için istişareedelim. Sayın Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Umaırm önümüzdeki yılda bu iş birliği zirvesinin 6'ncısı yapılır.