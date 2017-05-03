Erdoğan ve Putin'den 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgelerin amacı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüş birliğine vardıklarını duyurdu.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kurulacak güvenli bölgelerin, bu ülkedeki kırılgan ateşkesi sağlamlaştırması gerektiği konusunda Türkiye ile fikir birliğine vardıklarını açıkladı.

Putin, "Ortak pozisyonumuz olan temelde ilerliyoruz. Bu temel de güvenli bölgelerin, daha fazla barış getirirken çatışmaların da sona ermesini sağlaması" diye konuştu.

Rus lider, güvenli alanlar kurulması halinde, bu bölgelerin üzerinde askeri uçuşların yasaklanmasının da muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.

Putin buna karşın güvenli bölge planının nasıl hayata geçirileceğine dair ayrıntıların, daha sonraki görüşmelerin konusu olduğunu belirtti.

"İdlib'de çatışmasızlık bölgesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise güvenli bölgeler konusunu şimdiye kadar sürekli gündeme getirdiklerini belirterek, söz konusu bölgenin 'ağırlıklı olarak Rai, Cerablus arası ve güneye doğru olan yaklaşık 4 bin 5 bin metrekarelik bir alan' olduğunu kaydetti. Erdoğan, üzerinde görüşülen yeni bölgeyle ilgili olaraksa, "Ama şimdi bir çatışmasızlık bölgesi çıktı ki bu bölge de İdlib bölgesi. Bu İdlib bölgesinde şu anda ağırlıklı olarak Halep’ten kaçan insanların oradaki yaşam mücadelesi var. Bölgenin en büyük yerleşim merkezlerinden olan İdlib’de zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi oradaki bir yeşil hatla bir çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Temenni ederim ki bu çatışmasızlık bölgesi korunmaya devam eder. Başkanla onu yine harita üzerinde müzakere ettik" dedi.

Suriye'de ateşkesi bozmaya yönelik her saldırının, sahadaki durumu kötüleştirmenin yanı sıra "garantör ülkelerin emeklerini de baltaladığını" belirten Erdoğan, "Tüm bu konularda Rusya ile eş güdüm halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Rusya, İran garantörlüğünde uygulanan ateşkes veya yeni adıyla çatışmasızlık, siyasi çözüm çalışmalarının başarıya ulaşması için önemli bir fırsat penceresi oluşturmuştur. Bu altın fırsatın heba edilmemesi gerekir" dedi.

Erdoğan, "Bu acılar sürdükçe, ülke olarak Suriye hakkında konuşmaya tabii ki devam edeceğiz, görüşmeye devam edeceğiz. Masumların çığlıklarına kulaklarımızı tıkamadan sorunu çözmeye yönelik arayışlarımızı sürdüreceğiz. Dostum Putin de bu drama son vermeyi samimi şekilde arzu ediyor. Ateşkes rejiminin hayata geçirilmesinde kendisinin büyük emeği ve çabası olacağına inandım, inanıyorum" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,rtr/CÖ,BK