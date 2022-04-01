Erdoğan ve Putin, Ukrayna'yı görüştü: Müzakere süreci ele alındı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirmek istediklerini dile getirdi. Putin, İstanbul'daki müzakere toplantısı için teşekkür etti Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna - Rusya müzakerelerinin İstanbul’da organize edilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtilerek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile devam eden müzakere sürecine dair temel değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanı Putin, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında 29 Mart'ta İstanbul'da yapılan müzakere turunun düzenlenmesine destek verdiği için Türkiye’ye şükranlarını dile getirdi” denildi.

Açıklamanın devamında, "Donbas'ı korumak için devam eden özel askeri operasyon bağlamında insani meselelerin tartışıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Savunma Bakanlığına Türk vatandaşlarının ve Türk ticari gemilerin savaş alanından tahliyesine sağladığı destekler için teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.

Dün Zelenski'yle görüşmüştü