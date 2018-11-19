Erdoğan ve Putin, TürkAkım için buluşuyor

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, doğalgaz boru hattının deniz bölümü tamamlandı. Törene, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, kritik bir aşama bugün geride bırakılıyor. Doğalgaz boru hattının deniz bölümü tamamlandı.



Erdoğan ve Putin, bu gelişme için İstanbul'da düzenlenecek törene katılacak.

Proje, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğundaki iki hattın Karadeniz’in altına döşenmesiyle oluştu. İlk hat Türkiye’ye, ikinci hat ise Avrupa ülkelerine doğalgaz taşıyacak. Böylelikle Türkiye, batı hattı üzerinden alınan doğalgazı ikame etmiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, projenin başta Balkanlar olmak üzere Avrupa enerji güvenliğine katkıda bulunacağı bildirildi.



Projenin 2019 yılında tamamlanarak gaz sevkiyatının başlaması planlanıyor. Projenin deniz bölümü tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törenin ardından, Erdoğan ve Putin başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.

İki liderin, başta Suriye olmak üzere, bölgesel konuları ele alması bekleniyor.