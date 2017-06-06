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Dünya

Erdoğan ve Putin telefonla görüştü

Görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı

06 Haziran 2017 00:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kremlin basın dairesinin konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "Ayrıca ikili işbirliğinin bazı konularına değinildi. Özellikle de Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin tamamen canlanması ve Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili başarılı çalışmaların yapıldığı kaydedildi" dendi.

Açıklamada ayrıca iki liderin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına yönelik ortak çabalarına devam etme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Katar konusu

Açıklama metninde, "Liderler, Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın korunması adına uzlaşıcı kararların alınması amacıyla ilgili tüm taraflara diyaloğa geçme çağrısı yaptı. Ortadoğu'daki şiddetli krizin, terör tehdidiyle mücadele konusunda uluslararası toplumunun uyum içinde ve sıkı bir koordinasyon ile hareket etmesini gerektirdiği vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

 

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