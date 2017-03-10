Erdoğan ve Putin Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda ağırladı.

Yaklaşık bir saat on beş dakika sürdüğü belirtilen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Bugün aynı zamanda iki liderin başkanlık yapacağı Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı gerçekleştirilecek.

2015 yılında Türkiye sınırları içerisinde bir Rus jetinin düşürülmesiyle ikili ilişkilerde yaşanan kriz sonrası ÜDİK toplantısı iptal edilmişti.

Bugün 2014'ten beri ilk defa ÜDİK toplantısı düzenleniyor.

2016 yılının ikinci yarısında ikili ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından iki lider bugünkü görüşmeyle dört defa bir araya gelmiş oldu.

Anadolu Ajansı'nı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde, "ÜDİK toplantısında ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok hayırlı bir kongreydi" dedi.

Erdoğan aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji alanında önemli bir işbirliği olduğunu söyledi.

Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın ana başlıklarını teşkil edecektir "diyerek toplantıda bölge sorunlarının da ele alınacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Devletler arası bağlarımızın hızlı tempoyla düzelmesinden çok memnunuz. Bu şekildeki son görüşmemiz uzun zaman önce 2014 yılında gerçekleşti. Bu zaman içerisinde birçok olay yaşandı, son zamanlarda Rusya ve Türkiye ilişkilerinin en üst düzeye taşınması üzerinde aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Rus lider aynı zamanda ekonomik ve ticari alanda da ilişkilerin geliştirilmesi için birçok adımın atıldığını vurguladı.

Putin, dünyanın birçok alanında özellikle Suriye'deki krizi çözmek üzere iki ülkenin beraber çalıştığını belirtti.