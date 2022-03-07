Erdoğan ve Putin görüşmesinde 'gemilerin geçişi' konuşuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 1 saati aşan telefon görüşmesinde Azak Denizi'nde bekletilen gemilerin gündeme geldiği, Putin'in gemilerin geçişine izin verilmesi talimatı vereceğini söylediği öne sürüldü.

Habertürk’e konuşan AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla görüşmenin detaylarını paylaştı.

Rusya'nın Azak Denizi'ni ticari gemilere kapatması nedeniyle, Türkiye'nin ithal ettiği, aralarında buğday ve ayçiçek yağı hammaddesinin de bulunduğu 25-30 gemi bölgede bekletiliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gemileri hatırlatması üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "geçişlerine izin verilmesi için talimat vereceğim" dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan ruble ve yuan onerisi

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre ayrıca, liderlerin görüşmesinde iki ülkenin ticari ilişkileri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı ticarette euro ve dolar yerine, Rusya para birimi ruble ve Çin para birimi yuanın yanı sıra altın kullanımını da önerdiği öğrenildi.