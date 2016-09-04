Erdoğan ve Putin Çin'de görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son bir ay içerisinde 2'nci kez yüz yüze görüştü. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk tanklarının Çobanbey'de operasyon başlatmasından birkaç saat sonra Çin'in Hangzhou kentinde yapılan görüşmede terörle mücadele öne çıkan konu oldu.

Shangri La Otel'de gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan ve Putin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Türkiye'de iç siyasi hayatın normalleşmesini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini görüyoruz. Terörle mücadele etmektedir ve önemli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır, bunu biliyoruz. Zaten terörle mücadeleyle ilgili pozisyonlarımızı daha önce anlatmıştık birbirimize. Türkiye'deki durumun normalleşmesi konusunda önemli başarılar var ama normalleşme tamamen sağlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Putin uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasının ardından Rus turistleri taşıyan ilk charter uçuşun da önceki gün Türkiye'ye hareket ettiğini hatırlattı.

Erdoğan ise konuşmasında "Bugün de St. Petersburg'daki görüşmelerde ele aldığımız konuları burada tekrar değerlendirmek suretiyle, çok çok önemli, geleceğe yönelik, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek bölgesel birçok konuları ele alma fırsatımız olacak" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan yoğun görüşme trafiği

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile de bir araya geldi. Grand Metropark Hotel'de yapılan görüşmede, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu iki ülkede başta IŞİD olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin üzerinde durulduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili BM Genel Sekreteri Ban'a bilgi verdi. Erdoğan-Ban görüşmesinde, Suriye'de ateşkesin sağlanması, Halep'e insani yardım ile iklim değişikliği konularının da ele alındığı belirtildi.

Erdoğan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra G20 gündemi de ele alındı.