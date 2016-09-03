Erdoğan ve Putin Çin'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 zirvesi için gittikleri Çin'de bir araya geldi.

Putin, Hangzhou kentindeki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de iç siyasi hayatın normalleşmesini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Putin, "Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini görüyoruz. Terörle mücadele etmektedir ve önemli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'deki durumun normalleşmesi konusunda önemli başarılar var ama normalleşme tamamen sağlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz" dedi.

Putin açıklamasında, Rus turistleri taşıyan ilk charter uçağının bugün Türkiye'ye uçtuğunu hatırlattı.

Erdoğan, bunun için Putin'e teşekkür etti.

Türkiye'nin geçen yıl 24 Kasım'da bir Rus savaş uçağını düşürmesinden sonra iki ülke ilişkileri bozulmuş, iki lider 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya gelmişti.