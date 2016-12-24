T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan ve Putin Büyükelçi Karlov suikastını görüştü

İki lider telefonda görüştü

24 Aralık 2016 01:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi

Telefonda yapılan görüşmede görüşmede Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikaste dair yürütülen soruşturmayla ilgili konuşuldu.

DHA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da suikastta yaşamını yitiren Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

"Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu", "ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı" belirtildi.

Erdoğan ve Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

ETİKETLER

ErdoğanPutinKarlovgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24