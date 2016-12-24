Erdoğan ve Putin Büyükelçi Karlov suikastını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi
Telefonda yapılan görüşmede görüşmede Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikaste dair yürütülen soruşturmayla ilgili konuşuldu.
DHA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da suikastta yaşamını yitiren Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.
"Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu", "ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı" belirtildi.
Erdoğan ve Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.