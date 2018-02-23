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Erdoğan ve Putin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini nisan ayında atacak

İki lider, temel atma töreninin ardından İstanbul'daki zirvede bir araya gelecek

23 Şubat 2018 11:00

Mersin Akkuyu’da 20 milyar dolara kurulacak 4.800 megavatlık nükleer santrala ilk harcı nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin birlikte dökecek. Erdoğan ve Putin, temel atma töreninin ardından Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak için gerçekleştirilecek İstanbul’daki zirvede bir araya gelecek.

İki lider, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK), 7’nci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda siyasi ve ekonomik konularda önemli kararların alınması öngörülüyor. Siyasi başlıkta ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, ekonomi başlığında enerji-savunma sanayii projeleri ve tarım masaya yatırılacak. Daha sonra iki lider, Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelini atacak.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre Erdoğan ve Putin, temel atma töreninin ardından Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak için gerçekleştirilecek İstanbul’daki zirvede bir araya gelecek. Astana sürecinin devamı olan zirvenin ilki 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi’de yapılmıştı. İstanbul’daki zirveye Astana sürecinin garantörlerinden İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılacak. Zirve sırayla farklı ülkelerde yapılıyor.

4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santralı’nın ilk ünitesi, 2023’te, diğer ünitelerin ise birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor. Buna göre santral 2026 yılında tam kapasite üretime geçecek. Her biri bin 200 MW kapasiteli 4 reaktörden oluşan santral, 4 bin 800 MW kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin izin süreci nasıl gelişti?

- 6 Ekim 2010: Akkuyu Nükleer Santralı için milletlerarası antlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.

- 11 Haziran 2017: EPDK, Akkuyu Nükleer AŞ’ye 49 yıl süreli lisans verdi.

- 22 Aralık 2017: Akkuyu için 17 Kasım 2017’de verilen teşvik belgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

- Akkuyu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) inşaat lisansı almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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ErdoğanputinİstanbulAkkuyu nükleer santraliSuriye

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