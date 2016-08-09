Erdoğan ve Putin açıkladı; Akkuyu Nükleer'in 'stratejik yatırım' statüsüne alınması ne anlama geliyor?

Uçak krizinin ardından St. Petersburg'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenledikleri ortak basın açıklamasında iki ülke arasında ilişkilerin eskiye dönmesi konusunda kararlılık vurgusu yaparken, altı çizilen önemli konulardan birisi Akkuyu Nükleer Santrali'nin 'stratejik yatırım' statüsüne çekileceğinin duyurulması oldu. Türkiye, yaklaşık 20 milyar dolarlık hacmiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birisi olan Akkuyu Nükleer Santrali konusunda, 'stratejik yatırım' statüsü ile Rusya'ya KDV ve gümrük vergisi muafiyetlerinden sigorta primlerine uzanan geniş alanda önemli teşvik imkânları tanıdı.

Konstantin Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu projesinin 'stratejik yatırım' haline getirilmesi konusu vardı. Bu karar alınacak ve Akkuyu stratejik yatırım konusu içerisinde yerini alacaktır" dedi.

Rus lider Putin de "Akkuyu’ya gelecek olursak, Türkiye’deki üç yasada gerekli değişiklikler getirildi. Santral, stratejik yatırım statüsüne çekilecek. Bütün bunlar bu büyük projelerin, on milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirilebileceğini gösteriyor" diye konuştu.

İki liderin vurguladığı, Akkuyu Nükleer'e 'stratejik yatırım' statüsü verilmesi ne anlama geliyor, Türkiye bu kararla Rusya'ya jest mi yaptı yoksa ödün mü verdi?

T24'ün mevcut mevzuattan derlediği bilgilere göre bir yatırıma 'stratejik yatırım' statüsü tanınması, Türkiye'deki teşvik mevzuatındaki en yüksek teşvik kalemlerinden yararlandırılması anlamına geliyor. Türkiye de 'stratejik yatırım'lara, Akkuyu Nükleer Santrali projesine de uygulanacak şu teşvikler sağlanıyor: