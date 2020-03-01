Erdoğan ve Putin, İdlib saldırısı öncesi Kremlin'in "Başkan'ın işi var" dediği tarihte görüşecek

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de tırmanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta görüşeceği belirtildi.

Erdoğan ve Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Moskova'ya gidecek heyette yer alacağı öğrenildi.

Erdoğan geçen haftalarda İdlib'de tırmanan krizle ilgili olarak Putin ile 5 Mart'ta görüşeceklerini açıklamış fakat Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'la görüşmek gibi bir planı olmadığını belirtilmişti.

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Kremlin'in görüşmeye kapıları kapamasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türk askerlerine saldırı yapılmış, 34 asker şehit olmuştu. İdlib'de yaşananların ardından iki ülke arasında diplomasi trafiği tekrar hızlandı.