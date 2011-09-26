Erdoğan ve Papandreu sondaj krizini görüştü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile yaptığı görüşmede adanın denizlerindeki doğalgaz kaynaklarının ancak kapsamlı bir çözüme varıldıktan sonra araştırılması ve işletilmesinin daha doğru olacağına işaret ettiği, tek taraflı girişimlerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini hatırlattığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu bugün Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısının ne zaman yapılacağı ele alındı. Taraflar söz konusu toplantının Ekim ayının sonunda ya da Kasım ayının ortasında yapılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Görüşmede, Kıbrıs konusu da ele alınırken, Kıbrıs Rum Kesiminin bölgede tek taraflı sondaj faaliyetlerine başlamasını kararlaştırılmasıyla ilgili ortaya çıkan sorun konusunda taraflar görüş alışverişinde bulundu. Rum Kesiminin bu tutumu üzerine Kıbrıs Türk Kesiminin de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaştığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sorunun barışçıl bir şekilde aşılması amacıyla BM Genel Sekretri Ban Ki-Moon'a sunduğu teklif hakkında Papandreu'ya bilgi verdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile yaptığı görüşmede adanın denizlerindeki doğalgaz kaynaklarının ancak kapsamlı bir çözüme varıldıktan sonra araştırılması ve işletilmesinin daha doğru olacağına işaret etti, tek taraflı girişimlerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini hatırlattı. Papandreu ise konuya ilişkin olarak Yunanistan ve Rum Kesiminin tutumu konusunda Başbakan Erdoğan'a bilgi verdi. Bu konuda itidalli yaklaşılmasının önemli olduğuna işaret etti.







