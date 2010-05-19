Erdoğan ve Öymen ne konuştu?

T24- Anıtkabir’deki 19 Mayıs törenleri sırasında Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in sohbet etmesi dikkat çekti. Erdoğan ve Öymen’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını konuştukları tahmin ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Yüksek Yargı Başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kuvvet komutanları, milletvekilleri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenler sırasında Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, Aslanlı Yol boyunca sohbet etti.

Erdoğan ve Öymen’in, CHP’deki son gelişmeler ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını konuştukları belirtiliyor.

Öymen'in mozoleden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ile sohbet ettiği görüldü.