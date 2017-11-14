Erdoğan ve Orhan Pamuk, 'dünyanın en etkili Müslümanları' arasında gösterildi; Gül liste dışı kaldı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, "Dünyanın en etkili Müslümanları" adıyla çıkan listenin ayrıntılarını yazdı. 500 kişiye yer verilen listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen ve Orhan Pamuk’un yanı sıra çok sayıda isim yer aldığını ifade eden Ülker, "Daha önce listede yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrunisa Gül bu yılki çalışmada yer almadı" ifadesini kullandı.

Kerim Ülker'in "Erdoğan, Sabancı ve Orhan Pamuk en etkili Müslümanlar arasında" başlığıyla (14 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Dünyada 1.8 milyarlık bir nüfusa sahip Müslümanlar. Bu da yaklaşık yeryüzünün yüzde 24.4'üne denk geliyor. Yani tüm dünyada her 4 kişiden biri…

Peki kocaman nüfusun en etkili isimleri kimler…

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi, 2002 yılından bu yana bununla ilgili bir rapor hazırlıyor.

Liste “Dünyanın en etkili Müslümanlar” adıyla çıkıyor ve 500 kişiye yer veriliyor.

“The Muslim 500” adıyla çıkan bu araştırmada bu yıl Türkiye'den tanıdık isimler var.

Siyasetten bilime, edebiyattan ekonomiye birçok alanda Türkler listede kendine yer buluyor.

Bu yıl açıklanan The Muslim 500-2018 listesinde bu yıl ilk sırada Mısır'daki Al Azhar Üniversitesi'ndeki Baş İmamı Profesör Şeyh Ahmad Muhammad Al-Tayyeb yer alıyor. İkinci sırada Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud'un yer aldığı listede üçüncü Ürdün Kralı Hüseyin, dördüncü ise İran'ın Dini Lideri Ali Hamanei var. Listenin 5'inci sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Erdoğan 2012'de 2'nci olduğu sıralamada 2014'te 6'ncı, 2016'da 8'nci olmuştu. Erdoğan geçen yıla göre 3 basamak birden yükseldi.



Suudi Prens 13'üncülüğe yükseldi



Listenin ilk 50'si bir sıralama içinde verilmiş. Fas Kralı, Nijerya Devlet Başkanı, Umman Kralı, Endonezya Devlet Başkanı, dini liderlerle bu sıralamada üst yerleri paylaşmış durumda. Son dönemde sadece Körfez Ülkeleri'nin değil, dünya siyasetinin de konuştuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud listedeki yerini pekiştirdi. Geçen yıl listeye 14'üncü sıradan ilk kez adım atan Suudi Prens, bu yıl 13'üncülüğe yükseldi.

İki Türk bilim adamı da var



Listede yer alan diğer Türkler ise dikkat çeken isimler.

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı iş dünyası kategorisinden, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar ile kuantum optiği ve kuantum hesaplama konularında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Ataç İmamoğlu bilim bölümünden Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yer alıyor. Edebiyattan Orhan Pamuk listeye ilk kez giren bir başka isim. Hattat Hasan Çelebi, Kıbrıs'ta oldukça tanınan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin oğlu Şeyh Mehmet Nazım Adil Hakkani, Hayrettin Karaman, Osman Nuri Topbaş, Rabia Yalçın, Şeyh Mahmud Efendi listedeki diğer isimler…



Abdullah Gül liste dışı kaldı





Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan politika kategorisinde de ön sıralarda yer alırken, Sözcüsü İbrahim Kalın ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'da en etkili 500 müslüman arasında gösteriliyor. Daha önce listede ilk 10'a kadar çıkan terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen bu yıl listede ilk 50 arasında yer almadı ancak 500'de yer verildi.

Daha önce listede yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrunisa Gül bu yılki çalışmada yer almadı.