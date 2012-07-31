Erdoğan ve Obama'dan 36 dakikalık acil görüme

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili ABD Başkanı Barack Obama'yı telefonla aradı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Obama, Suriye’deki geçiş dönemini hızlandırma fikri üzerinde anlaştılar. Bunun için Esad’ın Suriye’den ayrılması ve Suriye halkının haklı talebini yerine getirmesi gerektiğini konuştular.

Obama ve Erdoğan’ın özellikle Suriye’de yükselen şiddet olaylarıyla ilgili endişelerini dile getirdikleri ve ortak çalışmaları kuvvetlendirecekleri açıklandı. ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki demokratik geçiş dönemini desteklemek için işbirliğinde kalacakları açıklandı.