Erdoğan ve Obama IŞİD'in dergisine kapak oldu

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) internette yayın yapan Dabıq adlı derginin kapağında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'yı konuşurken gösteren bir fotoğraf ve "El Ahzab savaşından (Hendek savaşı) koalisyon savaşlarına" başlığını kullandı.

BBC'de yer alan habere göre derginin içindeki yazılarda IŞİD karşıtı koalisyondan "Haçlı Ordusu" olarak bahsediliyor ve Türk hükümeti ve ordusu da sert ifadelerle eleştiriliyor.

"El Kaide'nin Şam'daki müttefikleri" adlı makalede Türkiye hakkında özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Haçlı NATO ittifakının üyesidir. Amerikalılar tarafından başlatılan ve onların öncülük yaptığı çeşitli Haçlı harekâtlarına katılmıştır."

"(Türkiye'nin) Ordusu Türk tağut ve Haçlı müttefiklerinin savunmasına hizmet etmektedir. Bu hükümet ve ordu bariz biçimde din döneğidir."

Bu makalede Başbakan Ahmet Davutoğlu ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in el sıkıştığı bir fotoğraf kullanılmış.

Fotoğrafın altında "El Kaide'nin müttefiklerinin Türk destekçileri, NATO Haçlılarıyla aynı siperde duruyor" ifadesi yer alıyor.

"Tarihin sayfaları" adlı bir bölümde ise Hamas lideri Halid Meşal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın el sıkıştığı bir fotoğraf kullanılmış.

Fotoğrafın altında "Gazze'nin tağutu ve Türkiye'nin tağutu" yazıyor.

Tağut kelimesinin farklı anlamları bulunuyor. "Şeytan, put, Allah'ın hükümlerine muhalefet eden; şehvet, hırs ve kiniyle azmış kişi, haddini aşan" bu anlamlardan bazıları.

"El Ahzab savaşından koalisyon savaşlarına" başlıklı yazıda ise "2001'de Afganistan'a, 2003'te Irak'a yönelik askeri müdahalelerin Haçlı Koalisyonu tarafından yapıldığı" yazılıyor ve "bugün de IŞİD'e karşı operasyon yürütenin Haçlı Koalisyonu olduğu, Türkiye'nin de bunun parçası olduğu" belirtiliyor.

Bu arada dergide IŞİD'in biri Norveçli diğeri Çinli olduğu iki rehine bulunduğu belirtildi ve bu kişilerin serbest bırakılmaları için fidye istendi.