Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Memur-Sen Genel Başkanı ile ek zam konusunda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, "3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Yalçın, görüşmede memurlara yapılacak ek zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konularının konuşulduğunu açıkladı. Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Gelir vergisi uygulamasının sıkıntılar içerdiğini ifade ettik"

"Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisnanın, olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

Memur-Sen Başkanı Yalçın, pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmiş, görüşme sonunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar ne kadar zam almıştı?

Memur-Sen ve Çalışma Bakanlığı arasındaki 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verilmişti. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşmişti.