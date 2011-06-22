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Erdoğan ve Kıraç seçim sürecindeyken helalleşmiş!

Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç, 'CHP 1. parti olur' demişti

22 Haziran 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP seçimlerden birinci parti çıkacak” tahmininde bulunduğu iddiaları nedeniyle, “Bazı riskler üstleniyor” sözleriyle eleştirdiği Karsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’ı seçim sürecinde AK Parti Genel Merkezi’nde kabul ettiği ortaya çıktı.

Seçim sürecinde

Kıraç’ın seçim sürecinde Ak Parti Genel Merkezi’ne giderek Başbakan Erdoğan’la görüştüğü belirtilirken, sabah erken saatlerde gerçekleşen görüşmenin ardından, kulislerde bu buluşma “Barış ziyareti” olarak değerlendirildi. Diğer taraftan önceki gün İnan Kıraç’ın New York ihalesinde finale kalan yüzde 100 Türk malı taksiyi ilk kez Başbakan’ın test etmesi için Ankara’ya gidip Erdoğan’a davette bulunacağı haberleri çıkmıştı. Böylece bu davet öncesinde Kıraç’ın Erdoğan’la buzları erittiği de ortaya çıkmış oldu.

İkili arasında neler olmuştu?

Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek’in “İnan Kıraç CHP’nin birinci parti çıkacağı yönünde bahse girdi” iddiası üzerine ünlü işadamını eleştirmişti. Başbakan, “Ben doğrusu İnan Kıraç’ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını duymak da istemem. Bu beni ciddi anlamda rahatsız eder ve yakıştıramam da. Ama hakikaten, yazılanlar söylenenler doğruysa, bu tabii geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan, Kıraç’la ilgili olarak şunları söylemişti: “Bundan önce ben davetlerine katıldım. Ama şimdi aksini beyan etmedikçe ben bundan sonra açılışına gitmem” diye eklemişti.

Yüzde 100 Türk malı taksiyi test edecek mi

KARSAN Murahhas Azası Jan Nahum ise, Temmuz sonuna yetiştirmeye çalıştıkları yüzde 100 Türk malı taksi prototipini denemesi için İnan Kıraç’la Ankara’ya gidip Erdoğan’a davette bulunacağını açıklamıştı. Şimdi gözler Başbakan Erdoğan’ın Karsan’ın aracını test edip etmeyeceğine çevrildi.

Adı siyasete karıştırıldı ‘doğru değil’ yanıtı verdi

İNAN Kıraç, bu gelişmelerin ardından Emre Kongar ile seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğu ve yemeğine bahse girdiği sohbetin güvenilir bir kaynağa dayalı değil, kişisel izlenimlere ilişkin olduğunu belirterek, “adım siyasete karıştıran ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

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