Erdoğan ve Hollande: Esad karşılıksız kalmamalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesinde, Fransa Başbakanı François Hollande ile biraraya geldi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Konstantinovsky Sarayı Villalar Bölgesi'nde Fransa'ya tahsis edilmiş 15 numaralı villada gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, ağırlıklı olarak Suriye meselesi ele alındı.

Görüşmede, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye'ye askeri müdahale meselesini Kongre'ye götürmesini saygıyla karşıladıklarını belirten iki liderin, Şam yönetiminin sivilleri kimyasal silahlarla da hedef almasının karşılıksız bırakılmaması gerektiği konusunda görüş birliği içinde oldukları bildirildi. Erdoğan'ın, uluslararası toplumun Suriye konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve gereken adımları ivedilikle atması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Hollande Türkiye'ye gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Türkiye ile ikili ilişkilere büyük önem verdiklerine de işaret ederek, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi için geçen mayıs ayında Ankara'da Japonya ile imzalanan anlaşmaya da değinildiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan, söz konusu santralde kullanılması planlanan reaktörün, Japon Mitsubishi ile Fransız AREVA şirketlerinin ortaklığında geliştirilmiş bir reaktör olduğuna işaret etti. Buna karşılık, Hollande'ın ise bunun teknoloji paylaşımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Fransa'ya duyulan güvenden dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.