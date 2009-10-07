Erdoğan ve Gül'ün hocası Zaim adına üniversite

İlim Yayma Vakfı tarafından İstanbul’da kurulacak Sabahattin Zaim Üniversitesi için hazırlanan tasarı TBMM’ye sunuldu. Prof. Zaim, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan dahil kabinedeki birçok bakanın hocasıydı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü asistanlığına alarak akademik hayatını başlatan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere kabinedeki birçok bakanın hocalığını yapmış olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim adına üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Üniversite İlim Yayma Vakfı tarafından kurulacak.



“Hocaların hocası” olarak anılan ve 2007 yılında 81 yaşında vefat eden Zaim, 1953’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde asistan oldu ve 40 yıl boyunca burada doktor, doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı.



Suudi Arabistan’daki Melik Abdülaziz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, Sakarya Üniversitesi’nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli olmuş, 1998-2000 yılları arasında YÖK üyeliği yapmıştı.



‘24 kişilik asistan fidanlığı’



Zaim, Cumhurbaşkanı Gül ve eski Tarım Bakanı, AKP Milletvekili Sami Güçlü’yü üniversiteye asistan olarak almasıyla ilgili anısını şöyle anlatmıştı:



“1970’li yılların sonlarına doğru Sakarya Üniversitesi’nde İktisat Akademisi kurulmuştu. Fakültelere asistan almak çok zordu. Ben de kendi üniversitemin yanı sıra burada da ders veriyordum. Buraya 24 kişiyi asistan olarak aldım ve kendime göre bir fidanlık oluşturmuştum. Aldığım bu asistanlar arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ak Parti milletvekili Prof. Sami Güçlü gibi şu anda tanınmış birçok siyasetçi ve bilim adamı bulunuyordu. 24 asistanı aldığım zaman ‘Ne yaptın hocam bu kadar insan alınır mı?’ diyenlere, ‘Ben bir fidanlık oluşturdum, bu fidanlar yarın büyüyüp meyve vermeye başlayacak’ yanıtını vermiştim.”



Zaim’in yetiştirdiği öğrenciler arasında Gül, Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile eski siyasetçilerden Ali Coşkun, Nevzat Yalçıntaş gibi Milli Görüş geleneğinden gelen çok sayıda isim bulunuyor.



Siyasiler de vakıf kurucuları arasında



Halen Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Mustafa Uğur’un yaptığı İlim Yayma Vakfı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da aralarında bulunduğu kurucular tarafından 1973’te faaliyete geçirildi.

Vakfın mevcut kurucuları arasında; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP Milletvekili Mustafa Açıkalın, eski bakanlar Kemal Unakıtan, Ali Coşkun ve İsmail Kahraman, Ahmet Korkut Özal, SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile işadamı Sabri Ülker de bulunuyor. Vakfın; Özel İrfan Koleji ve İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal Yurdu’nun yanı sıra birer misafirhanesi ve İlim Yayma Eğitim Merkezi de bulunuyor. Vakfın 1996-1999 yılları arasındaki başkanlığını Unakıtan, Genel Sekreterliği’ni ise Kurtulmuş yürüttü. Davutoğlu da 2001-2003 arasında vakfın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Vakıf, 2006 yılında 506 kişiye eğitim bursu verdi.

