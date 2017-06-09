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Erdoğan ve Gül iftarda buluştu

İftara ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı

09 Haziran 2017 11:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de iftar yemeğinde bir araya geldi.

Medya mensuplarının alınmadığı iftarda, Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki General Vecihi Akın Kışlasındaki iftar yemeğinde şehitler için dualar edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndaki iftara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, çok sayıda milletvekili, kuvvet komutanları ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Garnizon komutanı Hava Plt Tuggeneral Ercan Teke, Şehit yakınları, gaziler, komandolar ve Kayseri protokolünden sınırlı sayıda isimler katıldı.

Kayseri Komando Tugayı'ndaki iftara İstanbul'dan tarifeli uçakla gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir ay önce yitirdiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret ettikten sonra geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri'ye özel uçakla geldi.

 

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