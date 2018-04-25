Erdoğan ve Gül, bir araya gelebilir

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta Kayseri'de şehir hastanesinin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Birlikte nikah şahidi olabilirler

Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.

Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gül'ün kendisine rakip olabileceği iddialarını üstü kapalı olarak değerlendirmiş ve "Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, göreceğiz" demişti.