Erdoğan ve Davutoğlu'na 'IŞİD'i azmettirmek'ten suç duyurusu

Özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “IŞİD’i azmettirmek” suçlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve sorumlu hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk Ceza Kanunu’nun 77. ve 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“Bir planın icrası suretiyle etnik ve dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme ve siyasal ve dini Saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten öldürmeye azmettirme, kasten yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah yüklü TIR’lar

Ayça Söylemez’in Bianet’te yer alan haberine göre, Avukat Epözdemir suç duyurusu dilekçesini bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için IŞİD’in azmettirildiği, örgüte silah gönderildiği ifade edildi. Kanıt olarak da şunlar sıralandı:

“1 Ocak 2014’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılmak istenen arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu araçlar içerisinde silah taşındığına yönelik kanaat hasıl oldu.”

“19 Ocak’ta Adana’da üç TIR’ın aranması da kısmen engellendi. Arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu tutanak altına alındı. bu TIR’ların başta IŞİD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“IŞİD 11 Haziran’da Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi rehin aldı.”

“ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara yardım ettiğini açıkça ifade etti ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“IŞİD militanlarının Türkiye’den Kobane’ye nasıl geçtikleri de İMC TV’nin 1 Ekim tarihli yayınıyla kayıt altına alındı.”

Bugün suç duyurusunun yanı sıra avukatlar 12:30'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde oturma eylemi gerçekleştirdi.