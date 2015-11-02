Erdoğan ve Davutoğlu Twitter'dan da tebrikleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili seçimlerinde AKP'nin oyunun yüzde 49,5'e yükselterek tek başına iktidarı geri almasını Başkakan Ahmet Davutoğlu'na Twitter üzerinden bir mesaj yazarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek başına iktidar olan AK Parti’yi, Genel Başkanı ve Başbakan @Ahmet_Davutoglu kardeşimi kutluyorum. RTE" yazdı.

Erdoğan, bu mesaja karşılık Davutoğlu'ndan "@RT_Erdogan Sayın Cumhurbaşkanım, sizden aldığımız bu kutlu davayı daha ileriye taşımaya kararlıyız. 1 Kasım demokrasi zaferi hayırlı olsun." cevabını aldı.