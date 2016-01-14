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Erdoğan ve Davutoğlu saldırının yaşandığı Sultanahmet'i ziyaret edecek

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti

14 Ocak 2016 22:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, salı günü, 10 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının gerçekleştiği Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret edeceği açıklandı. Erdoğan ve Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldıracağı, Sultanahmet Camii'ndeki cuma namazına da katılacak.

Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olan İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısında, 10 Alman turist hayatını kaybetmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1988 doğumlu Nabil Fadlı adlı Suudi Arabistan uyruklu saldırganın, IŞİD bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Davutoğlu ayrıca, "DEAŞ piyon, taşeron bir örgüt. Bu örgütü kullanan arkadaki gerçek aktörler kimlerse ortaya çıkarılmaları için çaba içindeyiz" demişti.

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