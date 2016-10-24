Erdoğan ve Davutoğlu, Obama’ya hangi hediyeleri verdi?

ABD Başkanı Barack Obama'ya 2015 yılında dünya liderleri tarafından verilen hediyeler yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan listede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer alıyor.

Sitede tarihleri ile yayımlanan hediyeler listesine göre 16 Ekim 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu'dan 2 bin 950 dolarlık bir sandık teslim alındı.

Erdoğan’dan boyun bağı, kravat ve porselen vazo

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 15 Kasım 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir boyun bağı, G20 Zirvesi'nin anısına damgalı 4 levha, G20 logolu bir kravat, iki pamuklu bornoz, "A Vision of Global Peace" isimli bir kitap, Türk lokumu ile doldurulmuş, üzerinde ay ve yıldız bulunan gümüş bir şekerlik ve 12 porselen vazo teslim alındı. Bunların parasal değeri olarak ise, bin 112 dolar gösteriliyor.

Davutoğlu ve Erdoğan dışında, 21 Nisan 2015 tarihinde Mevlüt Çavuşoğlu'ndan giden altın işlemeli 840 dolarlık cam bir çaydanlık da hediye edilmiş. Çavuşoğlu 12 Mayıs 2015'te ise 400 dolar değerinde gümüş bir kâse hediye etmiş.

En pahalı hediyeler Katar ve Suudi Arabistan’dan

Obama'ya en pahalı hediyeleri veren ülkeler arasında Katar da ön sıralarda yer alıyor. Katar monarşisi, altından iki mekanik kuş (110 bin dolar) ile 24 karatlık altınla süslenmiş 6 porselen tabak ve ahşap bir müzik kutusu (ikisinin toplamı 17 bin 720 dolar) hediye etmiş. Katar'ın 2015 yılında Obama ve ailesi için harcadığı toplam hediye tutarı ise 303 bin 224 dolar.

Suudi Arabistan Krallığı da, Obama'ya hediye vermek için kesenin ağzını açtı. Kral Muhammed bin Selman'ın, 29 Eylül 2015 tarihinde verdiği hediyelerin tutarı 12 bin 900 dolar. Kral'ın 4 Eylül'de hediye ettiği saatlerin toplam tutarı ise 13 bin 450 dolar.