Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak sorguladıkları gerekçesiyle yargılanan çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanık beraat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak sorguladıkları iddiasıyla çoğu SGK çalışanı 20 sanığın 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde SGK’da memur olarak çalışan ve bundan dolayı sisteme erişim izin ve yetkileri bulunan sanıkların isim ve soy isimden Erdoğan’ın ve Davutoğlu’nun kişisel bilgilerine ekrandan baktıklarının anlaşıldığı belirtildi. Yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda, sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının atılı suçun maddi ve manevi unsurunu oluşturmadığı belirtilen mütalaada, bilgilerin başka bir kimseyle paylaşılmadığının da belirlendiği ifade edilerek, beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar da son savunmalarında mütalaaya katıldıklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme, deliller doğrultusunda suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 şüphelinin ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, bir şüphelinin ise zincirleme olarak ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 3 yıl 9 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (ANKA)