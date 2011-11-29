-Erdoğan ve Davutoğlu 16. sırada WASHINGTON (A.A) - 29.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Foreign Policy dergisinin ''Dünyanın ilk 100 fikir adamı'' listesinde yer aldı. Foreign Policy dergisi, yıllık dünyanın ilk 100 fikir adamı listesini açıkladı. Listede ilk 9'u Arap Baharında öne çıkan isimler alırken, 10 sırada ABD, Fransa ve Çin'in Merkez Bankası Başkanları Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet ve Zhou Xiaochuan, 11.sırada ABD Başkanı Barack Obama, 12. sırada ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 13. sırada Bill ve Melinda Gates, 14. sırada ''Hindistan'ın Bill Gates'i'' olarak nitelendirilen Azim Premji, 15. sırada da IMF Başkanı Christine Lagarde bulunuyor. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron gibi Avrupa liderlerini geride bırakarak, derginin internet sitesindeki sıralamada 16. sırada yer alıyor. Erdoğan ve Davutoğlu'nun birlikte yer aldığı resmin altında bulunan yazıda da Erdoğan ve Davutoğlu'nun son 8 yıl içerisinde Türkiye'yi bölgesel güç merkezi haline getirmek için durmadan çalıştığı belirtildi. Arap Baharı krizinde bu yıl Erdoğan ve Davutoğlu'nun vizyonunun, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana ulaşmadığı bir etki düzeyine çıkmasını sağladığı kaydedilen yazıda, Türkiye'nin bölgedeki değişim dalgasından kazançlı çıkan birkaç ülkeden biri olduğuna işaret edildi. Yazıda, Erdoğan'ın Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e iktidardan ayrılmasını söyleyen ilk liderlerden biri olduğu hatırlatılarak, bu sözlerin Tahrir Meydanı'nda yankı bulmasından bahsedildi. Türkiye'nin Libya ve Suriye konusundaki tutumlarına değinilen yazıda, önümüzdeki yıl beklenen zorluklar arasında İsrail ile ilişkilerde yaşanan gerileme ve demokratik bir Mısır'ın bölgesel rakip olarak yeniden canlanma ihtimali gösterildi. Davutoğlu'nun bu yıl ilk kez milletvekili olduğu belirtilen yazıda, son seçimlerin Davutoğlu ve Erdoğan'ın kişisel tabanını güçlendirmeyle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin ''İslami bir demokrasi modeli'' olarak imajını pekiştirdiği kaydedildi. Listede 77. sırada da Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanı Cem Özdemir de yer alıyor.