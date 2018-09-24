Erdoğan ve Çipras BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek

T24 Haber Merkezi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu için gittikleri New York'ta bir araya gelecek.

En son 12 Temmuz'da gerçekleşen NATO zirvesinde bir araya gelen Erdoğan ve Çipras, Türkiye'de sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin tahliyesinin ardından ilk kez Salı günü bir araya gelecek.

Görüşmenin gündeminde, sığınmacılar, Kıbrıs meselesi, Ege'deki ihlaller ve Türk-Yunan ilişkileri yer alıyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'da sığınma talebinde bulunan 8 firari askeri de gündeme getirmesi bekleniyor.

İki liderin saat TSİ 18:30 da görüşmesi bekleniyor.