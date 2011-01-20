Erdoğan ve Boyner 'bertaraf'tan sonra ilk kez buluştu

T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'bertaraf' tartışmasından sonra ilk kez TÜSİAD'la biraraya geldi. TÜSİAD'ın İstanbul'da gerçekleştirilen 41. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Erdoğan bir konuşma yapacak. Genel Kurul, Başbakan'ın uzun bir aradan sonra katıldığı ilk TÜSİAD etkinliği oldu.Başbakan Erdoğan TÜSİAD için "Bu anayasayı beğenmiyorsa çıksın itiraf etsin. Bitaraf olmayan bertaraf olur" ifadelerini kullanmıştı. Toplantı öncesinde TÜSİAD'ın bu yıla ilişkin tahminleri açıklandı. Buna göre TÜSİAD 2011'de büyümenin yüzde 5, enflasyonun yüzde 5.8 olmasını bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 6.8 olacağı öngörüldü.Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu okunacak, 2010 yılı bütçesi ve harcamaları ile 2010 yılı çalışma raporu onaylanacak.Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesinden sonra YİK Başkanlık Divanı ve Haysiyet Divanı seçilecek, 2011 yılı bütçe tasarısı ve programı sunulacak.