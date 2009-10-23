Erdoğan ve Baykal düğünde bir araya geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile düğünde biraraya geldi. İki lider Anayasa Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlunun düğününe katıldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile düğünde biraraya geldi. İki lider Anayasa Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlunun düğününe katıldı.



İstanbul’da avukatlık yapan Ahmet Şirvan Kılıç ve Hande Kübra Taşçıoğlu’nun nikah şahitliğini Baykal ve Erdoğan’ın yaptı. Nikah töreninin ardından genç çift şahitler ve davetliler ile fotoğraf çektirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, düğüne katılan Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, düğünden erken ayrıldı. Gribal enfeksiyon nedeniyle 'Hayırlı olsun' demeye geldiğini belirten Güzel, "Kimseyle görüşmedim, tokalaşmadım. Sadece Haşim Bey'e hayırlı olsun dileğinde bulundum. Şimdi de evime geri dönüyorum" dedi.



Düğüne ilk gelenler arasında Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar dikkat çekti.



Hükümetten düğüne ilk gelen isim ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay oldu. Atalay'ın ardından Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek de düğüne katıldı.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Özelleştirme İdaresi başkanı metin Kilci ile çiftin nikahını kıyacak olan Ankara Büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek de yerlerini aldılar.



İlk gelen Baykal



Nikaha ilk olarak Deniz Baykal geldi. Baykal'ın eşi Olcay Hanım ise nikah törenine katılmadı.



Haşim Kılıç, CHP Genel Başkanı Baykal'ı telefonla arayarak bizzat kendisini düğüne davet etmiş ve Baykal'dan katılacağı yanıtını almıştı. Başbakan Erdoğan ise İstanbul programını tamamlamasının ardından düğüne katılmak için Ankara'ya hareket etmişti.



Cumhurbaşkanı Gül düğüne çiçek gönderirken eşi Hayrünnisa Gül düğüne katıldı. Sanatçı İbrahim Tatlıses ve Tavacı Recep Usta da nikaha çiçek gönderdi.



Erdoğan'ı Gökçek karşıladı



Başbakan Erdoğan Baykal'da 20 dakika sonra, saat 20:25 civarında eşi Emine Erdoğan’la birlikte düğünün yapılacağı Ankara Bilkent Otel’e geldi.

Erdoğan’ı otelin kapısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek karşıladı.



Hayrunnisa Gül ve Emine Erdoğan beyaz kıyafetleri ile dikkat çektiler.



Hayrunnisa Gül beyaz başörtüsü, beyaz ceket ve siyah etekle düğüne gelirken, Emine Erdoğan baştan ayağa beyaz giymeyi tercih etti.



Basın mensupları düğün salonuna alınmadığı için Bilkent Otel'in dışında görev yaptı. Sadece Anadolu Ajansı muhabir ve kameramanı kısa süreli görüntü almak için içeriye girdi.



Düğüne DTP Genel Başkanı Ahmet Türk davet edilmediği için katılmadı. Davetli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise düğünde yer almadı..



Haşim Kılıç'ın kızının düğününe ise Ak Parti kapatma davasının karar sürecine denk geldiği için ne Erdoğan ne de Ak Parti'nin çok sayıda yönetici katılmamışlardı.



Plakalarda tek gül



Genç çiftin Mercedes marka düğün arabasının plakasında yer alan tek gül dikkat çekti.



Tokalaştılar



Nikah töreninde için biraraya gelen Baykal ve Erdoğan tokalaştılar. İki liderin yan yana oturduğu yemek masasında Hayrunisa Gül ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ak Parti Milletvekili Abdulkadir Aksu da yer aldı.



Nikah bitti ancak Baykal ve Erdoğan yaklaşık 1 saat nikahtan ayrılmadı. İki lider nikah sonrasında aynı masada yaklaşık yarım saat oturdular. Baykal ve Erdoğan'ın masasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.



Baykal: Konuştuk kameralar kaydetti



Düğünden ilk ayrılan lider CHP Genel başkanı Deniz Baykal oldu. Baykal çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Baykal Başbakan Erdoğan ile sohbet ettiklerini birbirlerine nezaket sözleri söylediklerini ifade ederken, "Nezaket sözlerinden başka toplumu ilgilendirecek bir görüşme olmadı" dedi.



Baykal yaptıkları konuşmayı kameraların kaydettiğini de sözlerine ekledi.



Baykal, Erdoğan ile içeride şakalaştıklarını da söyledi.



Protokol ayrıldı



Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Hanım’ın ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül de salondan ayrıldı.



Ergin: Güzel bir tabloydu



Adalet Bakanı Sadullah Ergin düğünden çıkarken "Sayın Başbakan ve Sayın Baykal yan yana oturdu. Güzel bir tabloydu" dedi.



Çiçek: Ben ispiyoncu muyum



Hükümet Sözcüsü Çiçek ise “İyi niyet çerçevesinde insani ilişkiler bunlar” derken açılımın gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya ise “İspiyoncu muyum ben arkadaşlar, içerideki konuşulanları söyleyeyim” esprisini yaptı.