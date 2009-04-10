Erdoğan ve Başbuğ'a tehdit

Trabzon'da jandarmaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile üst düzey komutanlara yönelik tehdit ve hakaretler içeren 2 ayrı CD ve 7 sayfalık dokümandan oluşan bir zarf gönderildi.





AA'nın haberine göre, 23 Mart 2009 tarihinde, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'na, 11 Mart 2009'da Çanakkale'den postaya verildiği anlaşılan bir zarf ulaştı.



Üzerinde, 'Murathan K, Mürefte Ç.P. Lisesi, tarih öğretmeni, Tekirdağ' yazan zarfı açan jandarma görevlileri, birinde ses, diğerinde görüntü kaydı bulunan 2 ayrı CD ile 7 sayfalık el yazısı dokümana rastladı.



İncelenen söz konusu CD ve dokümanlarda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve askeri komuta kademesine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunulduğu saptandı.



Yapılan araştırma sonucu, zarfı gönderen şüphelinin B.E. (42) olduğu ve Tekirdağ'a bağlı Şarköy Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinde çalıştığı belirlendi.



Yetkililer, zarftaki CD ve dokümanın, adli soruşturma yapılmak üzere savcılığa teslim edildiğini, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü kaydetti.



Bu arada, olayla ilgili Tekirdağ'da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.