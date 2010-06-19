T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan ve Başbuğ, Van'da şehitleri uğurlayacak

Pazar günü Van'da Şemdinli'deki saldırı ve operasyonda şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlenecek.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 19 Haziran sabaha karşı 02:00 sularında PKK tarafından askeri üsse düzenlenen saldırıda şehit olan 9, saldırı sonrası yürütülen operasyonda şehit olan 2 asker için Pazar günü (20 Haziran 2010) Van'da düzenlenecek uğurlama törenine Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un da katılacağı bildirildi.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hakkâri'deki terör saldırısında şehit olan askerleri uğurlamak üzere Van'da düzenlenecek törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katılacağını bildirdi.


Devlet Bakanı Bağış, Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin büyükelçileriyle İkinisan Polisevi'nde verilen yemeğe katıldı.


Bakan Bağış, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki saldırıda şehit olan askerler için yarın saat 11.00'da tören düzenleneceğini belirterek, Bahçesaray ilçesinde düzenlenen ''Fakiye Teyran Kültür Festivali'' kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.


Şehit askerleri uğurlama törenine Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un da katılacağını ifade eden Bakan Bağış, törene büyükelçileri de davet etti.


Van'a gelmelerinden dolayı büyükelçilere teşekkür eden Bağış, ''Keşke bu mutluluğumuza gölge düşürülmeseydi'' dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24