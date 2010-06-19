Erdoğan ve Başbuğ, Van'da şehitleri uğurlayacak

T24 - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 19 Haziran sabaha karşı 02:00 sularında PKK tarafından askeri üsse düzenlenen saldırıda şehit olan 9, saldırı sonrası yürütülen operasyonda şehit olan 2 asker için Pazar günü (20 Haziran 2010) Van'da düzenlenecek uğurlama törenine Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un da katılacağı bildirildi.







Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hakkâri'deki terör saldırısında şehit olan askerleri uğurlamak üzere Van'da düzenlenecek törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katılacağını bildirdi.





Devlet Bakanı Bağış, Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin büyükelçileriyle İkinisan Polisevi'nde verilen yemeğe katıldı.





Bakan Bağış, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki saldırıda şehit olan askerler için yarın saat 11.00'da tören düzenleneceğini belirterek, Bahçesaray ilçesinde düzenlenen ''Fakiye Teyran Kültür Festivali'' kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.





Şehit askerleri uğurlama törenine Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un da katılacağını ifade eden Bakan Bağış, törene büyükelçileri de davet etti.





Van'a gelmelerinden dolayı büyükelçilere teşekkür eden Bağış, ''Keşke bu mutluluğumuza gölge düşürülmeseydi'' dedi.





