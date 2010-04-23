Erdoğan ve Başbuğ bugün bedelli askerliği görüşecek

T24

Günlerdir süren bedelli askerlik heyecanına son nokta bugün konulacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün saat 17.30'da bedelli askerliği konuşmak için buluşuyor.

Erdoğan, bir araya geleceği Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a bedelli askerliğe dair talepleri iletecek ve görüşünü soracak. Başbakan, yaklaşık 100 bin kişinin beklediği ifade edilen bedelli askerlikle ilgili kritik görüşmede, Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiler ve Başbakanlık’a ulaşan talepler ışığında konuyu Başbuğ ile değerlendirecek.

Binlerce genç, bu görüşmeden çıkacak sonucu bekliyor ancak görüşmede herkesi tatmin edecek bir orta yol bulunması ihtimali bulunuyor.

Ara formüllerden biri, yaş sınırının yüksek tutulması. Yaş sınırının 30 ve üzeri belirlenmesi durumunda bedelli hakkından yararlanların daha az tutulabileceği, böylece asker almada bir zaafiyet yaşanmayabileceği belirtiliyor. 1999'daki uygulamada 26 yaşından büyüklere bedelli hakkı tanındığı için başvuran sayısı fazla olmuştu.

Bedelin yüksek tutulması da bir başka seçenek olarak gösteriliyor.

Genelkurmay Başkanlığı yeni bir bedelli askerlik uygulamasına kesin olarak karşı çıkıyor. Orgeneral İlker Başbuğ, geçen yıl bu yöndeki bir soruya "yükümlü olarak gelecekler zaten ihtiyaçlarımızın altında, terörle mücadele eden bir ülkede, her gün şehitler veren bir ülkede parayla askerliği vatandaşımıza anlatamayız" yanıtını vermişti.

Bedelli askerlik uygulamasına şimdiye kadar üç kez başvuruldu. Toplam 125 bin 834 kişi bu haktan yararlandı. 1987 yılında çıkarılan ilk uygulamada 18 bin 433, 1992'deki uygulamada 35 bin 11, 1999 yılında da 72 bin 290 kişi bedelli askerlik yaptı.

1999 yılındaki uygulamada kapsam geniş tutulduğu için başvuranların sayısı yüksek oldu. Burada amaç deprem yaralarının sarılmasına katkı için mümkün olan en yüksek mali katkıyı sağlamaktı. Daha öncekilerde sayının az olması yaş sınırının yüksek tutulması nedeniyle olmuştu.

ÇELİK: SİYASİ DEĞİL TEKNİK BİR MESELE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de, bedelli askerlik ile ilgili olarak hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuvvet ihtiyacını gözeteceğine dikkat çekti.

NTV canlı yayınında Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Çelik, "Bu bir siyasi karar meselesi, kendi fikirlerimize göre pozisyon alacağımız bir durum değil teknik bir mesele.

Genelkurmay’ın kuvvet ihtiyacının üstünde bir durum varsa teknik olarak bedelli askerlik olabilir. Burada iki unsur var biri bu. İkincisi de toplumda da büyük oranda bir bedelli askerlik talebi var. Bunun da dikkate alınması lazım. Bu ikisi yanyana konulduğu zaman başbakanımız dediği ilgililerle görüşeceğim. Elbette son söz siyasi otoritede ancak siyasi otorite emrindeki ordunun kuvvet ihtiyacını gözeten bir karar alacaktır" dedi.