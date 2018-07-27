Erdoğan ve Bahçeli vaatte bulunmuştu; hayvan hakları ekime kaldı

Sapanca'da dört ayağı birden kesilerek yol kenarına atılan yavru köpeğin ardından Caumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere konuşulan "hayvanlara karşı işkenceye ağır cezalar" henüz Meclis'te gündeme gelmedi. Erdoğan'ın, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" demişti ancak Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yavru köpeğe yapılan işkence hakkında açıklama yaparak, "Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" demiş ve seçimlerden hemen sonrasını işaret etmişti.

"2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız."

Benzer şekilde MHP Lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabı üzerinden olaya büyük tepki göstererek konuya ilişkin yasanın süratle meclise getirileceği sözü verdi.

"Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız."

Bu açıklamalar tüm muhalif partilerin de tam desteğini aldı ancak ağırlaştırılmış cezalar içeren yasalar Meclis gündemine gelmedi. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi.