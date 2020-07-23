Ayasofya'ya cami tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Ayasofya'nın girişine cami tabelası da asıldı.