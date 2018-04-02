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Erdoğan ve AKP'den Paskalya mesajı

"Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyorum"

02 Nisan 2018 11:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldıgımız güç ve adalet anlayışıyla hangi dine, kultüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ayrıca, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir" dedi.

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortuları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

AKP'nin İstanbul Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday da Şişli'deki tüm Hristiyan ailelere posta yoluyla gönderdiği kart  ile Paskalya Bayramı'nı kutladı. 

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