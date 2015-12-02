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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan ve ailesine ağır suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik ağır ithamlarda bulundu. Bakanlık, Erdoğan ve ailesinin IŞİD'le yasadışı petrol ticaretine karıştığını iddia etti.

02 Aralık 2015 17:12


Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu. Açıklamada, "Erdoğan ve ailesinin IŞİD ile yapıldığı öne sürülen yasadışı petrol ticaretine karıştığı" öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoly Antonov, "Yasal sahibi olan Suriye ve Irak’tan çalınan petrolün ana müşterisi Türkiye’dir. Elimizdeki bilgilere göre ülkenin üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi bu yasadışı işlere karışmıştır" iddiasında bulundu.

Açıklamada, IŞİD’in petrol altyapısına yönelik Suriye’deki hava harekatının devam edeceği belirtildi ve gelecek hafta Türkiye’nin IŞİD’e yardım ettiğine dair bilgilerin sunumunun yapılacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığını öne sürmüş ve Erdoğan da bu iddiaları geri çevirmişti. İddiaların belgelerde kanıtlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Aksi halde bu makamda durmam" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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